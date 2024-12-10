Абхазия попросила Россию возобновить социальные выплаты в республике

По данным Бганбы, приток воды в водохранилище составляет всего 35 кубометров в секунду, а уровень воды достиг критической отметки в 409,8 метра. Производство электроэнергии резко сократилось, и республика получает около 2,5 млн кВт⋅ч в сутки вместо необходимых 7,5 млн кВт⋅ч. Чтобы компенсировать дефицит, Абхазия потребляет 5 млн кВт⋅ч российского перетока ежедневно. Однако при отсутствии средств на оплату этот объем будет сокращен, что вынудит власти усилить ограничения энергоснабжения.