Посол Мирошник: за неделю от обстрелов ВСУ пострадали 50 мирных жителей РФ

Мирошник отметил, что за этот период по гражданским объектам на российских территориях было выпущено не менее 1290 боеприпасов, большая часть которых — западного производства. Наибольшая интенсивность обстрелов наблюдалась в Херсонской области, где зафиксировано свыше 400 ударов.