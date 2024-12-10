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Нападающий хабаровского «Амура» Алекс Гальченюк примет участие в матче звёзд КХЛ

Турнир состоится в Новосибирске в феврале.

Источник: ХК "Амур"

В Новосибирске 8—9 февраля 2025 года состоится традиционный Матч всех звезд КХЛ, от хабаровского «Амура» в сборную лиги приглашен нападающий Александр Гальченюк, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Помимо Александра Гальченюка в команду Востока вошли Денис Костин, Тревор Мерфи, Сергей Широков («Сибирь»), Рид Буше, Семён Чистяков («Авангард»), Джош Ливо, Александр Хмелевский («Салават Юлаев»), Даниил Гутик («Адмирал») и Никита Бояркин («Барыс»).

Звездный уикенд стартует 8 февраля — в первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.

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