Нападающий хабаровского «Амура» Алекс Гальченюк примет участие в матче звёзд КХЛ

Звездный уикенд стартует 8 февраля — в первый игровой день болельщики увидят конкурсы мастер-шоу, а также два полуфинальных матча мини-турнира. На следующий день, 9 февраля, пройдет вторая часть мастер-шоу, игра за третье место и финал.