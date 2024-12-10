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Новосибирцы будут оплачивать проезд в транспорте через систему СберТройка

В регионе сменили оператора — ранее действовала платёжная система «Золотая корона».

Источник: Аргументы и факты

В Новосибирской области поменяли оператора платёжной системы в транспорте: ранее действовала «Золотая корона», а с 9 декабря 2024 года — «СберТройка». Отмечается, что менять социальные карты не обязательно. Об этом предупредили в пресс-службе правительства.

С 10 декабря пополнить социальную карту можно во всех отделениях и банкоматах Сбербанка, а также в мобильных приложениях «Сбербанк Онлайн» и «Моя Тройка».

«В связи с чем ранее доступные пункты пополнения прекращают свою работу», — уточнили в пресс-службе областного правительства.

Жители Новосибирской области могут использовать свою карту «Тройка» для поездок не только по региону, но и в ряде других городов России. Обо всех условиях и видах транспортных карт можно узнать на сайте компании.

«Окончательная смена оператора произойдет 1 января 2025 года», — пресс-служба правительства НСО цитирует министра транспорта и дорожного хозяйства Анатолия Костылевского.

А с 23 декабря 2024 года для оплаты поездок можно будет использовать «Карту жителя Новосибирской области», отмечено в пресс-релизе.