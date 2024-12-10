Жительница Владивостока требует дивиденды за акции ГУМа 90-х годов

Во Владивостоке рассматривается необычное судебное дело: жительница города требует выплатить ей дивиденды за акции, приобретенные её матерью в 1990-е годы. Об этой истории рассказал Telegram-канал «Примадвокатура».
Недавно Ленинский районный суд города разбирал иск гражданки М. к Министерству имущественных и земельных отношений (МЗИО) Приморского края. Женщина утверждает, что её мать в годы приватизации вложила ваучеры в акции Владивостокского ГУМа и магазина «Изумруд». После смерти матери права на ценные бумаги перешли сначала к отцу, а затем к самой М. Однако, по словам истицы, она получила эти права не в полном объёме.
Особую сложность вносит вопрос инфляции: за десятилетия стоимость акций значительно выросла, но при выплате дивидендов этот рост не учли. Теперь гражданка М. требует, чтобы МЗИО внесло поправку на инфляцию при расчёте выплат.
Судебное заседание не обошлось без задержек. Представители торговых центров на разбирательство не явились, а МЗИО в своём отзыве указало на нехватку доказательств у истицы. В ответ на это министерство запросило документы в архиве Приморского края, а также данные из других госорганов. Истец также выразила желание ознакомиться с этими сведениями, из-за чего заседание было отложено.
Telegram-канал отметил, что история раскрывает необычную сторону эпохи ваучеров: несмотря на все изменения, акции тех лет могут сохранять свою ценность. Юристы считают, что даже спустя десятилетия акционеры имеют право на доходы с объектов, которые когда-то финансировали их вложения, даже если собственники компаний давно сменились.