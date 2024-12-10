Жительница Владивостока требует дивиденды за акции ГУМа 90-х годов

Недавно Ленинский районный суд города разбирал иск гражданки М. к Министерству имущественных и земельных отношений (МЗИО) Приморского края. Женщина утверждает, что её мать в годы приватизации вложила ваучеры в акции Владивостокского ГУМа и магазина «Изумруд». После смерти матери права на ценные бумаги перешли сначала к отцу, а затем к самой М. Однако, по словам истицы, она получила эти права не в полном объёме.