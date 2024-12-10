Ребенок с неизвестным полом появился на свет в Новосибирской области

Этот уникальный случай стал известен еще в 2018 году и оказался единственным за последние 22 года. У новорожденного выявлены аномалии половых хромосом, а также признаки как мужского, так и женского пола. Врачи не смогли определить пол ребенка с помощью традиционных методов диагностики, и только при анализе кариотипа была обнаружена тканевая мозаичность.