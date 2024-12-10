«Наступила клиническая смерть»: В Приморье врачи вытащили пациента «с того света»

Во Владивостоке 65-летний мужчина вызвал скорую из-за высокого давления. Когда медики принялись снимать ЭКГ, пациент потерял сознание, а затем пульс исчез. Наступила клиническая смерть. Действовать нужно было быстро и решительно. Фельдшер Татьяна Овчаренко и врач Юрий Ковезов смогли сделать невозможное, буквально вытащили человека «с того света». Как им это удалось, читайте в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Как оказалось, у пенсионера еще за неделю до этих событий появились сильные боли в спине, груди, при этом неприятные ощущения отдавали в левую и правую руку. Мужчина обращался в поликлинику, ему назначили лекарства, но, когда у него поднялось давление до 220/110, никакие лечебные препараты не помогали.
Супруга мужчины находилась все время рядом, она рассказала медикам о состоянии мужа. Как же хорошо, что в самую страшную минуту врачи оказались рядом. Пациент внезапно потерял сознание во время снятия ЭКГ, тут же проявилась желудочковая тахикардия. У мужчины случился инфаркт миокарда и наступила клиническая смерть.
«Мы тут же принялись за сердечно-легочную реанимацию. Сердце “заработало”. Есть надежда на спасение! Мужчину перенесли в наш рабочий автомобиль, там его подключили к искусственной вентиляции легких. Пенсионера доставили в больницу, где ему в тот же день провели операцию на сердце», — поделились работники скорой.
Медикам удалось спасти жизнь этому человеку. Сейчас мужчину перевели в общую палату, его жизни ничего не угрожает.
«Мы всей семьей выражаем благодарность молодым специалистам бригады скорой помощи. Они вовремя доставили нашего близкого в больницу, где ему провели операцию и спасли жизнь», — отметили работу медиков родственники пациента.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как мужчина пострадал в ДТП и получил серьезные травмы, его госпитализировали в тысячекоечную больницу во Владивостоке. Специалисты провели операцию, чтобы вернуть ему возможность ходить.