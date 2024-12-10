«Наступила клиническая смерть»: В Приморье врачи вытащили пациента «с того света»

Как оказалось, у пенсионера еще за неделю до этих событий появились сильные боли в спине, груди, при этом неприятные ощущения отдавали в левую и правую руку. Мужчина обращался в поликлинику, ему назначили лекарства, но, когда у него поднялось давление до 220/110, никакие лечебные препараты не помогали.