Мороз до 28 градусов обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до −6 градусов, а ночью опустится до −11 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.
Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут до −15 градусов, ночью температура снизится до −28 градусов. Скорость ветра — 6,7 м/с.
В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до −11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.