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Мороз до 28 градусов обещают в одном из мегаполисов Казахстана во вторник

Во вторник, 10 декабря, в трех казахстанских мегаполисах — в Астане, Алматы и Шымкенте — обещают погоду без осадков. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сейчас в Сан-Хосе: +14° 3 м/с 24% 766 мм рт. ст. +17°
Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы будет пасмурно, но без осадков. Температура днем поднимется до −6 градусов, а ночью опустится до −11 градусов. Скорость ветра составит 2,0 м/с.

Жителям Астаны прогнозируют ясную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут до −15 градусов, ночью температура снизится до −28 градусов. Скорость ветра — 6,7 м/с.

В Шымкенте сегодня осадков не будет. В дневное время столбики термометров поднимутся до 0 градусов, ночью опустятся до −11 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.