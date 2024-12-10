Размером с машину: гигантский краб во Владивостоке попал на видео

Необычных размеров краба заметили жители Владивостока на крыше автомобиля. Машина проезжала по Золотому мосту, а ее груз другие водители сняли на видео, которое мы опубликовали в нашем telegram-канале, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
«Вот, что значит жить во Владивостоке. Да-да, это краб! Вы понимаете вообще, нет?», — делится своими впечатлениями автомобилист, заставший эту картину.
В комментариях под видео мнения людей разделились. Одни поверили в правдивость увиденного, другие же предположили, что это муляж, который везут с океанариума для ремонта, или вовсе муляж для магазина морепродуктов.
Напомним, ранее «Комсомолка» о том, что у жителя приморской столицы нашли и изъяли 500 килограммов морепродуктов.