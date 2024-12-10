Жительница Новосибирска вернула деньги за бракованный костюм. Она купила его в магазине за 30 тысяч рублей. Когда женщина надела брюки и джемпер, заметила недостатки и отнесла вещи на экспертизу. Она выявила брак.
Имеются скрытые дефекты производственного характера. У джемпера недопустимый размер отклонения плечевых швов и левой сторон изделия; перекос изделия; неправильное распределение посадки рукавов. Дефекты носят производственный характер. У брюк разная длина штанин, — сообщается на сайте Железнодорожного суда.
Суд решил, что покупательнице должны вернуть 99 тысяч 631 рубль. В эту сумму входит стоимость товара, неустойка, расходы на досудебную экспертизу.
Владелец магазина оказался недоволен решением и подал апелляцию. Однако ее оставили без удовлетворения.