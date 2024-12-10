В Новосибирске семья с грудничком отсудила 110 тысяч за отключение отопления

В Новосибирске семья с 4-летним ребенком и грудничком отсудила компенсацию за отключение отопления. Об этом сообщили 9 декабря в прокуратуре Ленинского района.
— На улице Ватутина в связи с авариями 11 января и 17 января 2024 года температура опускалась до +10 градусов Цельсия с работающими обогревателями. В период с 11 января по 22 января дети испытывали дискомфорт: младший ребенок возрастом в 4 месяца простудился, кроме того, имеет специальные медицинские противопоказания к переохлаждению, — сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Ленинского района.
Родители подали иск к ответственной компании при поддержке прокуратуры, суд частично его удовлетворил. В пользу старшего ребенка взыскано 30 тысяч рублей морального вреда и штраф в 15 тысяч рублей. Грудничку же присудили 50 тысяч рублей и штраф в 25 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.