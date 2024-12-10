Сан-Хосе
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

О своих любимых книгах и фильмах рассказал мэр Новосибирска Кудрявцев

Максим Кудрявцев предпочитает советское кино и классическую литературу.

Источник: Сиб.фм

Мэр Новосибирска рассказал, что любит смотреть и читать. Такой вопрос ему задали юнкоры Сиб.фм Group, которые брали у Максима Кудрявцева интервью. Подробности встречи сообщил «Сиб.фм».

Так, Максим Георгиевич предпочитает советские фильмы, например, «В бой идут одни старики» и «Бриллиантовая рука». А также он признался в любви к творчеству новосибирского композитора Александра Зацепина.

«Вот он написал всю музыку к самым известным фильмам Гайдая. Достаточно знать два его произведения: “Есть только миг” и “А нам всё равно”. В них есть смысл», — «Сиб.фм» цитирует Максима Кудрявцева.

Говоря о книгах, мэр города отметил, что много читает. Причём разную литературу. Недавно перечитал два произведения великих классиков: А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и Л. Н. Толстого «Война и мир».

«Я посмотрел на них совсем по-другому», — «Сиб.фм» цитирует Максима Кудрявцева.

Начинающих журналистов также заинтересовало, что происходит со станцией метро «Спортивная».