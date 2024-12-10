О своих любимых книгах и фильмах рассказал мэр Новосибирска Кудрявцев

Мэр Новосибирска рассказал, что любит смотреть и читать. Такой вопрос ему задали юнкоры Сиб.фм Group, которые брали у Максима Кудрявцева интервью. Подробности встречи сообщил «Сиб.фм».
Так, Максим Георгиевич предпочитает советские фильмы, например, «В бой идут одни старики» и «Бриллиантовая рука». А также он признался в любви к творчеству новосибирского композитора Александра Зацепина.
«Вот он написал всю музыку к самым известным фильмам Гайдая. Достаточно знать два его произведения: “Есть только миг” и “А нам всё равно”. В них есть смысл», — «Сиб.фм» цитирует Максима Кудрявцева.
Говоря о книгах, мэр города отметил, что много читает. Причём разную литературу. Недавно перечитал два произведения великих классиков: А. С. Пушкина «Евгений Онегин» и Л. Н. Толстого «Война и мир».
«Я посмотрел на них совсем по-другому», — «Сиб.фм» цитирует Максима Кудрявцева.
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