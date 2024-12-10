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Власти Новосибирской области объяснили рост цен на овощи

НОВОСИБИРСК, 10 декабря, ФедералПресс. В Новосибирской области выросли цены на лук и картофель по причине повышения логистических затрат и отсутствия товара в регионе. Об этом рассказали корреспонденту «ФедералПресс» в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона.

Источник: Freepik

«Изменение цен на овощи обусловлено повышением стоимости логистических услуг, ростом цен на ГСМ, затратами на хранение», — пояснили в ведомстве.

В министерстве пояснили, что для стабилизации цен на продукты в Новосибирской области проводятся специальные ярмарки. На ярмарках продают молочную продукцию, хлебобулочные изделия и овощи.

«На территории Новосибирской области в силу климатических условий и территориального размещения низкая самообеспеченность населения репчатым луком регионального промышленного выращивания, поэтому потребительский рынок восполняется завозной продукцией из стран ближнего зарубежья с благоприятным климатом. Так как основной объем репчатого лука на продовольственном рынке Новосибирской области является ввозимым из стран средней Азии, цена на него формируется на основе спроса и предложения и имеет значительные колебания в течение года», — уточнили специалисты.

Напомним, ранее прокуратура потребовала не повышать цены на продукты в Новосибирске.