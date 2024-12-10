Власти Новосибирской области объяснили рост цен на овощи

«На территории Новосибирской области в силу климатических условий и территориального размещения низкая самообеспеченность населения репчатым луком регионального промышленного выращивания, поэтому потребительский рынок восполняется завозной продукцией из стран ближнего зарубежья с благоприятным климатом. Так как основной объем репчатого лука на продовольственном рынке Новосибирской области является ввозимым из стран средней Азии, цена на него формируется на основе спроса и предложения и имеет значительные колебания в течение года», — уточнили специалисты.