Власти Новосибирской области объяснили рост цен на овощи

«Изменение цен на овощи обусловлено повышением стоимости логистических услуг, ростом цен на ГСМ, затратами на хранение», — пояснили в ведомстве.
В министерстве пояснили, что для стабилизации цен на продукты в Новосибирской области проводятся специальные ярмарки. На ярмарках продают молочную продукцию, хлебобулочные изделия и овощи.
«На территории Новосибирской области в силу климатических условий и территориального размещения низкая самообеспеченность населения репчатым луком регионального промышленного выращивания, поэтому потребительский рынок восполняется завозной продукцией из стран ближнего зарубежья с благоприятным климатом. Так как основной объем репчатого лука на продовольственном рынке Новосибирской области является ввозимым из стран средней Азии, цена на него формируется на основе спроса и предложения и имеет значительные колебания в течение года», — уточнили специалисты.
Напомним, ранее прокуратура потребовала не повышать цены на продукты в Новосибирске.