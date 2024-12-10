Хабаровский край вошел в число регионов с самыми высокими зарплатами

Хабаровский край вошел в число регионов с самыми высокими зарплатными предложениями в 2024 году. Аналитики составили рейтинг, регион занял 11-е место, показав рост среднего уровня заработной платы на 16 процентов. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Работодатели Хабаровского края предлагают в среднем 79 214 рублей в месяц при полной занятости. Этот показатель оказался выше среднего по стране и подтвердил положительную динамику на рынке труда. Среди лидеров рейтинга — Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область и Якутия. Там зарплаты доходят до 106 тысяч рублей.
Эксперты отмечают, что рост зарплатных предложений в Хабаровском крае связан с увеличением спроса на квалифицированные кадры. Регион продолжает укреплять свои позиции на рынке труда, предлагая конкурентные условия для новых сотрудников.
«Проблема нехватки кадров затрагивает все регионы России. Одним из способов борьбы с дефицитом сотрудников становится расширение границ найма, включая привлечение работников из других областей. Работодатели предлагают высокие зарплаты, а также дополнительные бонусы и льготы, чтобы привлечь специалистов. Все чаще компании помогают с переездом, обеспечивая жилье, проезд и другие условия. Интерес к трудовой миграции растет и среди соискателей: согласно опросу, 30 процентов работающих респондентов готовы переехать в другой регион ради выгодного предложения», — рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.