Хабаровский край вошел в число регионов с самыми высокими зарплатами

«Проблема нехватки кадров затрагивает все регионы России. Одним из способов борьбы с дефицитом сотрудников становится расширение границ найма, включая привлечение работников из других областей. Работодатели предлагают высокие зарплаты, а также дополнительные бонусы и льготы, чтобы привлечь специалистов. Все чаще компании помогают с переездом, обеспечивая жилье, проезд и другие условия. Интерес к трудовой миграции растет и среди соискателей: согласно опросу, 30 процентов работающих респондентов готовы переехать в другой регион ради выгодного предложения», — рассказал директор по развитию Авито Работы Роман Губанов.