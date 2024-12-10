В ночь на 10 декабря паромная переправа Ванино-Холмск возобновила работу в штатном режиме после окончания шторма в Татарском проливе.
Напомним, морская линия временно приостанавливала перевозки между материком и островом Сахалин из-за сложных метеоусловий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на данные МЧС. В диспетчерской порта Ванино не смогли сообщить, сколько судов возобновили работу на линии.
Как сообщалось ранее, на период с 7 по 9 декабря в Татарском проливе синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 19 метров. Ожидалось, что линия возобновит работу 9 декабря в первой половине дня.