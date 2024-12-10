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Паромная переправа Ванино-Холмск возобновила работу

В Татарском проливе закончился шторм.

Источник: Соцсети

В ночь на 10 декабря паромная переправа Ванино-Холмск возобновила работу в штатном режиме после окончания шторма в Татарском проливе.

Напомним, морская линия временно приостанавливала перевозки между материком и островом Сахалин из-за сложных метеоусловий, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на данные МЧС. В диспетчерской порта Ванино не смогли сообщить, сколько судов возобновили работу на линии.

Как сообщалось ранее, на период с 7 по 9 декабря в Татарском проливе синоптики прогнозировали сильный ветер с порывами до 19 метров. Ожидалось, что линия возобновит работу 9 декабря в первой половине дня.