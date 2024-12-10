Из Приморья возобновляется маршрут пассажирского поезда в Суйфэньхэ

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») сообщила о скором возобновлении маршрута поезда № 401/402 из Гродеково в китайский Суйфэньхэ (КНР), отмененного в 2020 году после начала пандемии. В настоящее время через пограничный переход Гродеково — Суйфэньхэ осуществляются только грузовые перевозки, сообщает ИА PrimaMedia.
В генеральном консульстве КНР во Владивостоке ИА PrimaMedia сообщили, что железнодорожные пассажирские перевозки являются традиционным способом передвижения для туристов в приграничных районах Китая и России и пользуются большой популярностью.
"Сотрудничество в области туризма между Китаем и Россией демонстрирует хорошие темпы, оно наполнено жизненной силой. На пятом заседании китайско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству Северо-Восточного Китая и Дальнего Востока России, состоявшемся в июле этого года, стороны достигли ряда новых договоренностей по укреплению сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, транспорт, туризм и гуманитарные обмены.
Железнодорожные пассажирские перевозки являются традиционным способом передвижения для туристов в приграничных районах Китая и России и пользуются большой популярностью среди жителей обеих стран.
Как стало известно, региональные отделения железных дорог обеих стран поддерживают тесные контакты по восстановлению пассажирских перевозок и активно готовятся к этому", — говорится в комментарии генерального консульства КНР во Владивостоке.
Также в новом графике движения ДВЖД, который будет действовать с 15 декабря, назначен новый поезд № 645/646 Хасан (Приморский край) — Туманган (КНДР). Он будет перевозить пассажиров до возобновления курсирования поезда № 651/652 Уссурийск — Туманган. В настоящее время функционирует железнодорожное сообщение от станции Хасан до северокорейского порта Раджин для грузовых перевозок.