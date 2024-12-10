Из Приморья возобновляется маршрут пассажирского поезда в Суйфэньхэ

"Сотрудничество в области туризма между Китаем и Россией демонстрирует хорошие темпы, оно наполнено жизненной силой. На пятом заседании китайско-российской межправительственной комиссии по сотрудничеству Северо-Восточного Китая и Дальнего Востока России, состоявшемся в июле этого года, стороны достигли ряда новых договоренностей по укреплению сотрудничества в таких областях, как торговля, инвестиции, транспорт, туризм и гуманитарные обмены.