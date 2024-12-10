Часть домов Владивостока остаётся без отопления и горячей воды после вчерашних работ на теплотрассе

Отключение коммунальных услуг было связано с работами «ДГК» на магистральной теплосети в районе улицы Жигура. Участок тепловых сетей планировали отремонтировать до 17:00, но заполнять трассу начали около 19:00. Прокуратура взяла на контроль фактическое поступление коммунальных ресурсов в дома, своевременную приёмку энергопринимающих установок, расследование причин масштабной аварии и оценку исполнения требований законодательства при содержании инженерных сетей.
А жители Владивостока в социальных сетях возобновляют перекличку: кто опять оказался без отопления и горячей воды в холодное время года. Бессменным агрегатором жалоб горожан, как обычно, является telegram-чат главы городской администрации Константина Шестакова.
«Улица Сахалинская, дома №№ 25, 27, 31, 33 — авария. Отключили отопление и горячую воду. Декабрь. Время устранения аварии неизвестно. Аварийка приехала, всё отключили. Когда включат?» — написала жительница города в первом часу ночи 10 декабря.
«Доброе утро, уважаемая администрация. Где отопление и горячая вода на Борисенко, 96? Дома холоднее, чем на улице. У меня ребёнок спал сегодня в утеплённой пижаме и тёплых носках. Встать невозможно было из-под одеяла. Почему мы должны платить за отопление в полном объёме, если его то выключат, то включат? Все трубы (на территории микрорайона после того, как там меняли теплотрассу — прим. ред.) наизнанку, всё раскопано, а закопать забыли. Вот вам, пожалуйста, и порывы. Город как после бомбёжки. Это просто какое-то издевательство над людьми», — пишет жительница города в чат около 8 утра 10 декабря.
В Ленинском районе — тоже недоброе утро:
«Некрасовская, 50, снова без горячей воды и отопления! Снова авария! Я не раз уже писала жалобу, а мне в ответ, что иногда случаются аварии и идёт их устранение. Но в этой ситуации очень смущает слово “иногда”! С начала отопительного сезона 2024 года отопление в доме отключали в следующие даты: 31 октября, 3, 6, 12, 29 ноября, 5, 9 декабря. И до сих пор нет отопления и горячей воды! Семь раз за полтора месяца — не слишком ли часто?! Какое тут “иногда”?».
(Отметим, что в многоквартирном доме № 50 на улице Некрасовской находятся и социальные объекты — детская поликлиника и диспансерное отделение краевой психиатрической больницы).
Есть жалобы и на отсутствие вышеупомянутых коммунальных услуг в некоторых домах на улице Амурской — одной из наиболее пострадавших от раскопок тепловиков, жителей микрорайона Первой Речки оставили зимовать с зияющими неогороженными траншеями теплотрасс.
К 10:30 10 декабря без отопления и горячей воды во Владивостоке оставалось порядка 50 адресов: после вчерашней аварии часть коммуникаций в домах оказалась завоздушена, жильцам предлагают обращаться в свои управляющие организации. А на улице Сахалинской по-прежнему не устранили локальную аварию на теплосети, но местные жители в telegram-канале микрорайона бухты Тихой уже сообщают об очередном порыве горячей воды перед остановкой «Детская поликлиника», где сейчас валит пар над плитами и скапливается вода между гаражей. Теперь жителей бухты интересует, как же проходили гидравлические испытания тепловой системы при подготовке к отопительному сезону 24−25 года, что когда местная ТЭЦ даёт рабочую мощность теплоносителя, сети начинают лопаться?
Жители микрорайона уже подключили к решению проблемы местного депутата Новикова, который в своём канале отчитался, что готовит запрос в Роспотребнадзор и прокуратуру. Если в Ленинском и Первореченском районах была устраняемая авария, то в Первомайском районе, в частности, в микрорайоне бухты Тихой, частично снижены параметры теплоносителя в домах, при этом на коммуникациях, за которые отвечают «ДГК» и Владивостокское предприятие электрических сетей, аварий не зафиксировано, местная теплоцентраль тоже работает в штатном режиме.
Напоминаем, во Владивостоке со среды ожидается похолодание. Ночное выхолаживание будет достигать −9…-16°C.