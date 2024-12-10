Часть домов Владивостока остаётся без отопления и горячей воды после вчерашних работ на теплотрассе

«Доброе утро, уважаемая администрация. Где отопление и горячая вода на Борисенко, 96? Дома холоднее, чем на улице. У меня ребёнок спал сегодня в утеплённой пижаме и тёплых носках. Встать невозможно было из-под одеяла. Почему мы должны платить за отопление в полном объёме, если его то выключат, то включат? Все трубы (на территории микрорайона после того, как там меняли теплотрассу — прим. ред.) наизнанку, всё раскопано, а закопать забыли. Вот вам, пожалуйста, и порывы. Город как после бомбёжки. Это просто какое-то издевательство над людьми», — пишет жительница города в чат около 8 утра 10 декабря.