В Хабаровске построят центр притяжения для молодежи

Комплекс назван в честь Николая Львовича Гондатти, Приамурского губернатора (1911−1917 гг.), сыгравшего значимую роль в экономическом и культурном развитии региона. Благодаря его усилиям в Хабаровске был открыт учительский институт, в селах строились школы, а жизнь коренного населения Приамурья получила поддержку. Также Гондатти участвовал в организации строительства моста через Амур и Амурской железнодорожной магистрали.