В Хабаровске построят центр притяжения для молодежи

В 2025 году в Хабаровске откроется многофункциональный молодежный комплекс имени Н. Л. Гондатти, сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края.
Новый центр будет создан на базе административного здания по адресу ул. Ким Ю Чена, 81а. Пространство площадью 4 тысячи квадратных метров пройдёт полную модернизацию и станет местом, где молодежь сможет раскрыть свои творческие, интеллектуальные и социальные способности.
Как сообщила председатель комитета по делам молодежи правительства края Амалия Шихалева, комплекс станет точкой притяжения для молодых людей, создавая условия для их развития и самореализации.
«Сегодня важно давать молодёжи возможность участвовать в социально значимых проектах. Новый центр станет местом, где молодые люди смогут учиться, развивать свои таланты, проводить свободное время и общаться. Кроме того, здесь появятся рабочие места для молодежи», — отметила Амалия Шихалева.
Центр предложит удобные пространства для студентов, молодых семей и людей с ограниченными возможностями здоровья. Планируется обустройство арт-манежа с театральной сценой, маркет-площадки для молодых предпринимателей, уличного концертного комплекса, зон отдыха, современных мастерских, медиастудии и студии звукозаписи.
Одной из ключевых особенностей комплекса станет бесплатный доступ ко всем ресурсам. Здесь можно будет арендовать помещения для встреч, проведения конференций и мероприятий, а также воспользоваться современным оборудованием для реализации творческих и образовательных проектов.
Комплекс назван в честь Николая Львовича Гондатти, Приамурского губернатора (1911−1917 гг.), сыгравшего значимую роль в экономическом и культурном развитии региона. Благодаря его усилиям в Хабаровске был открыт учительский институт, в селах строились школы, а жизнь коренного населения Приамурья получила поддержку. Также Гондатти участвовал в организации строительства моста через Амур и Амурской железнодорожной магистрали.
Создание центра стало возможным благодаря победе Хабаровского края во Всероссийском конкурсе программ комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых», организованном Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь).
Открытие комплекса планируется на конец 2025 года. Это событие станет важным шагом в развитии молодежной политики края и предоставит молодым жителям новые возможности для самореализации и социальной активности.