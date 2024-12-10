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По-новогоднему украсят общественный транспорт Хабаровска

Конкурс на лучшее оформление подвижного состава стартует в краевой столице.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске стартует традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление общественного транспорта. Творческое состязание пройдет с 9 по 24 декабря. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Ежегодный конкурс направлен на вовлечение перевозчиков, водителей и кондукторов в создание новогодней атмосферы в транспорте, а также на улучшение качества обслуживания пассажиров. Как показывает опыт, участникам нравится этот процесс — каждый год они подходят к украшению салонов творчески», — рассказали в городском управлении промышленности, транспорта и связи.

Во время презентации жюри оценит внешний вид транспортных средств, их чистоту, праздничную форму экипажей и эстетику новогоднего оформления троллейбусов, автобусов и трамваев. Также будет учитываться наличие украшений, сделанных своими руками, и поздравления пассажиров по микрофону.

Победителей определят в четырех номинациях: «Лучшее новогоднее оформление автобуса большой вместимости», «Лучшее новогоднее оформление автобуса малой вместимости», «Лучшее новогоднее оформление троллейбуса» и «Лучшее новогоднее оформление трамвая». Экипажи, занявшие призовые места, получат благодарности от мэра города и денежные награды.