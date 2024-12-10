По-новогоднему украсят общественный транспорт Хабаровска

«Ежегодный конкурс направлен на вовлечение перевозчиков, водителей и кондукторов в создание новогодней атмосферы в транспорте, а также на улучшение качества обслуживания пассажиров. Как показывает опыт, участникам нравится этот процесс — каждый год они подходят к украшению салонов творчески», — рассказали в городском управлении промышленности, транспорта и связи.