По-новогоднему украсят общественный транспорт Хабаровска

В Хабаровске стартует традиционный конкурс на лучшее новогоднее оформление общественного транспорта. Творческое состязание пройдет с 9 по 24 декабря. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
«Ежегодный конкурс направлен на вовлечение перевозчиков, водителей и кондукторов в создание новогодней атмосферы в транспорте, а также на улучшение качества обслуживания пассажиров. Как показывает опыт, участникам нравится этот процесс — каждый год они подходят к украшению салонов творчески», — рассказали в городском управлении промышленности, транспорта и связи.
Во время презентации жюри оценит внешний вид транспортных средств, их чистоту, праздничную форму экипажей и эстетику новогоднего оформления троллейбусов, автобусов и трамваев. Также будет учитываться наличие украшений, сделанных своими руками, и поздравления пассажиров по микрофону.
Победителей определят в четырех номинациях: «Лучшее новогоднее оформление автобуса большой вместимости», «Лучшее новогоднее оформление автобуса малой вместимости», «Лучшее новогоднее оформление троллейбуса» и «Лучшее новогоднее оформление трамвая». Экипажи, занявшие призовые места, получат благодарности от мэра города и денежные награды.