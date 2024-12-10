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Мурашко: в центре Гамалеи разработана новая технология для создания вакцин

На основе этой платформы была создана новая вакцина против коронавируса.

Источник: Аргументы и факты

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава разработали новую платформу для создания вакцин от различных инфекций.

На основе этой платформы была создана новая вакцина против коронавируса.

Напомним, Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 на базе вирусоподобных частиц, названную +Гам-VLP-мультивак", разработанную учеными центра Гамалеи. Мурашко подчеркнул, что эта инновационная технология открывает возможности для создания вакцин против других инфекционных заболеваний, и соответствующие работы уже ведутся.

Между тем Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при Минздраве России приступил к разработке технологии, способной генерировать антитела против ВИЧ-инфекции.