Мурашко: в центре Гамалеи разработана новая технология для создания вакцин

Напомним, Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 на базе вирусоподобных частиц, названную +Гам-VLP-мультивак", разработанную учеными центра Гамалеи. Мурашко подчеркнул, что эта инновационная технология открывает возможности для создания вакцин против других инфекционных заболеваний, и соответствующие работы уже ведутся.