Мурашко: в центре Гамалеи разработана новая технология для создания вакцин

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил РИА Новости, что специалисты НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава разработали новую платформу для создания вакцин от различных инфекций.
На основе этой платформы была создана новая вакцина против коронавируса.
Напомним, Минздрав России зарегистрировал вакцину от COVID-19 на базе вирусоподобных частиц, названную +Гам-VLP-мультивак", разработанную учеными центра Гамалеи. Мурашко подчеркнул, что эта инновационная технология открывает возможности для создания вакцин против других инфекционных заболеваний, и соответствующие работы уже ведутся.
Между тем Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи при Минздраве России приступил к разработке технологии, способной генерировать антитела против ВИЧ-инфекции.