Глава Фонда ВЦИОМ Абрамов раскритиковал идею налога на бездетность

Предложение вернуть налог на бездетность непопулярно у населения. Такое мнение в интервью aif.ru, посвященном итогам Года семьи, высказал гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
«Мы измеряли отношение к этой идее, и стало понятно, что она “не зайдет”. Лучше работать с мотивацией людей, предложить им “морковку”. Чтобы они рожали детей с желанием, а не потому, что их загнали в загон, где они, как животные, будут размножаться», — сказал Абрамов.
По словам эксперта, так же неразумно пугать женщин наказанием за аборты.
«Мы хотим, чтобы количество абортов сократилось, и это нормально. Но наказывать за аборт, запугивать его последствиями? Ни в коем случае! Действовать надо тоньше — просвещать, объяснять, в какой момент зачатого ребенка уже можно считать человеком. Тут ведь затрагиваются и вопросы здоровья, и вопросы религии», — добавил глава Фонда ВЦИОМ.
Абрамов считает, что непродуманные инициативы по повышению рождаемости раскалывают общество и играют на руку противникам России.
«В наше время, когда против нас идет информационная война, тут же влезут ЦИПСО и другие наши недруги, которые этот раскол постараются сделать ещё больше. Наша же задача, наоборот, сплачиваться», — заключил эксперт.
Полностью интервью с Константином Абрамовым читайте на aif.ru.