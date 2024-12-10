Лучшие новогодние игрушки выбрали полицейские в Иркутской области

В МО МВД России «Усольский» подвели итоги конкурса «Новогодние игрушки». Мероприятие провели среди детей правоохранителей. Его цель — сохранение семейных ценностей и развитие творческого потенциала. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУ МВД России по Иркутской области.
Свои подделки ребята приносили в течение двух недель, конкурсная комиссия выбирала из десяти лучших работ — елочные шары, снеговики, персонажи советских мультфильмов и другое.
— Подобные конкурсы уже вошли в добрую традицию и проводятся ежегодно. Поделки, созданные своими руками, объединяют детей и их родителей, делают семьи крепче и дарят особую новогоднюю атмосферу, — поделилась член Общественного совета при МО МВД России «Усольский» Ирина Ковалева.
Жюри выбрали три лучшие работы, которые теперь отправятся в главное управление МВД для участие во втором этапе. Подделки остальных ребят украсят праздничную елку, которая стоит в отделе Усольской полиции.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что открытки с советскими персонажами украсили улицу Кирова в Братске.