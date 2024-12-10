Социолог Абрамов признал, что идеология чайлдфри успела захватить молодёжь

«Распространение идей чайлдфри — серьезная тенденция, которая захватила как раз наших молодых людей. За минувшее десятилетие в возрастной категории 18−24 практически в 7 раз больше стало тех, кто утверждает, что семья может быть вообще без детей: было 3%, стало 20%», — сказал Абрамов.