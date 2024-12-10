Социолог Абрамов признал, что идеология чайлдфри успела захватить молодёжь

Социологи выявили скептическое отношение молодежи к закону о запрете пропаганды чайлдфри. Об этом в интервью aif.ru, посвященном завершению Года семьи, заявил гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.
«Распространение идей чайлдфри — серьезная тенденция, которая захватила как раз наших молодых людей. За минувшее десятилетие в возрастной категории 18−24 практически в 7 раз больше стало тех, кто утверждает, что семья может быть вообще без детей: было 3%, стало 20%», — сказал Абрамов.
По словам эксперта, с этим надо было что-то делать. «Хорошо, что государство опомнилось, стало включать какие-то механизмы, которые позволяют решать нашу главную проблему, проблему с демографией», — добавил Абрамов.
Закон о запрете информации, пропагандирующей отказ от деторождения (пропаганды чайлдри) вступил в силу 3 декабря.
Полностью интервью с Константином Абрамовым читайте на aif.ru.