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Туалетная бумага, маска и белый парик: супермаркет предлагает уникальный новогодний наряд во Владивостоке

Во Владивостоке продуктовый магазин предложил оригинальный наряд на Новый год.

Источник: Комсомольская правда

Клиенты гипермаркета на Бородинской во Владивостоке обнаружили манекен с забавным новогодним костюмом. Красивое платье из белоснежной туалетной бумаги и яркую маскарадную маску предлагают девушкам, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Посетители удивились такому необычному объекту рядом с товарами для ведения хозяйства:

«Я, конечно, видела что-то подобное когда-то давно на неделях моды, которые транслировались по телевизору. Платье из газет, мусора и так далее. Но привлечь покупателей таким образом — смело. Примечательно, что бумага-то не просвечивает. Наряд классно сделали. Но взяла я туалетку подешевле, все же, несмотря на плюсы», — поделилась жительница Владивостока с корреспондентом «КП».

А проявлять ли креативность или нет на предстоящих новогодних корпоративах, будут решать модницы.

Ранее «КП» писала о мероприятиях, которые пройдут в честь праздников.

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