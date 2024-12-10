Туалетная бумага, маска и белый парик: супермаркет предлагает уникальный новогодний наряд во Владивостоке

Клиенты гипермаркета на Бородинской во Владивостоке обнаружили манекен с забавным новогодним костюмом. Красивое платье из белоснежной туалетной бумаги и яркую маскарадную маску предлагают девушкам, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Посетители удивились такому необычному объекту рядом с товарами для ведения хозяйства:
«Я, конечно, видела что-то подобное когда-то давно на неделях моды, которые транслировались по телевизору. Платье из газет, мусора и так далее. Но привлечь покупателей таким образом — смело. Примечательно, что бумага-то не просвечивает. Наряд классно сделали. Но взяла я туалетку подешевле, все же, несмотря на плюсы», — поделилась жительница Владивостока с корреспондентом «КП».
А проявлять ли креативность или нет на предстоящих новогодних корпоративах, будут решать модницы.
Ранее «КП» писала о мероприятиях, которые пройдут в честь праздников.