Снег прекратится, но наступят холода: прогноз погоды на среду в Приморье

В среду, 11 декабря, атмосферный фронт покинет Приморье, снег прекратится, но за ним придёт холодная воздушная масса, сообщает ИА PrimaMedia. Максимальные температуры понизятся до −1…-7 °С, а в центральных районах −8…-13 °С. Между тем, как сообщили в пресс-службе Примгидромета, температурные показатели останутся выше нормы для этого времени года.