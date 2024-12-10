Снег прекратится, но наступят холода: прогноз погоды на среду в Приморье

В среду, 11 декабря, атмосферный фронт покинет Приморье, снег прекратится, но за ним придёт холодная воздушная масса, сообщает ИА PrimaMedia. Максимальные температуры понизятся до −1…-7 °С, а в центральных районах −8…-13 °С. Между тем, как сообщили в пресс-службе Примгидромета, температурные показатели останутся выше нормы для этого времени года.
Во Владивостоке сегодня сохраняется малооблачная погода без осадков. Уже предстоящей ночью ожидается, что в дальневосточной столице похолодает до −7…-10 °С. Весь день завтра будет холодно, с температурами от −4 до −6 °С и сильным северо-западным ветром.
Стоит отметить, что, как отмечают специалисты, среднесуточные температуры в понедельник, 9 декабря, оказались на 2−6 градусов выше климатических норм для этого периода, что больше соответствует концу ноября.