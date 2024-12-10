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Стало известно, когда пустят поезда в Китай и КНДР из Приморья

Уже 15 декабря возобновятся железнодорожные пассажирские перевозки, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

ДВЖД сообщает о возобновлении пассажирского сообщения по железной дороге между Приморьем и КНДР с Китаем. Спустя 4 года на международный маршрут выйдет поезд № 401/402 Гродеково — Суйфэньхэ, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Маршрут отправится 15 декабря.

Также назначен новый поезд № 645/646 Хасан — Туманган. Он будет перевозить пассажиров до возобновления ранее действовавшего маршрута между Уссурийском и Туманганом.

Железнодорожное сообщение между Суйфэньхэ и Гродеково станет ежедневным. Поезд до Тумангана же будет ходить реже — запланированы рейсы три раза в неделю.

Как уточняет ДВЖД, сейчас железнодорожная инфраструктура на пограничных станциях Гродеково и Хасан соответствует всем нормативным требованиям и готова к запуску пассажирского сообщения.