Стало известно, когда пустят поезда в Китай и КНДР из Приморья

ДВЖД сообщает о возобновлении пассажирского сообщения по железной дороге между Приморьем и КНДР с Китаем. Спустя 4 года на международный маршрут выйдет поезд № 401/402 Гродеково — Суйфэньхэ, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Маршрут отправится 15 декабря.