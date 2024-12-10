На Челябинскую область надвигается северный циклон: ветер усилится, пойдет снег

Во вторник, 10 декабря, облачно с прояснением, местами небольшой снег, в горах — умеренный, в крайне западных районах — сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха минус 2−7.