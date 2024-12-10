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На Челябинскую область надвигается северный циклон: ветер усилится, пойдет снег

На Челябинскую область надвигается северный циклон: ветер усилится, пойдет снег, но потеплеет, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Сан-Хосе: +14° 3 м/с 24% 766 мм рт. ст. +17°
Источник: Агентство «Москва»

Во вторник, 10 декабря, облачно с прояснением, местами небольшой снег, в горах — умеренный, в крайне западных районах — сильный, в отдельных районах метели, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный, его скорость 5−10 м/с, локально порывы до 14 м/с. Температура воздуха минус 2−7.

Непосредственно в Челябинске сегодня слабый снег, минус 2−4.

В семь утра в центре города минус 3, влажность 73%, ветер юго-западный 2 м/с, атмосферное давление 749 мм ртутного столба, что немного выше нормы.

Арктический циклон будет влиять на погоду Урала большую часть недели. Он вытянет свою глубокую холодную ложбину далеко на юг, раздвигая теплый воздух Приазовья, обостряя контраст температуры.

Затем 12 декабря здесь, на стыке холода и тепла, образуется циклон, который поднимется на северо-восток, и 13—14 декабря вызовет снегопады на Урале.

«Под действием южных ветров на Урале 12 декабря кратковременно потеплеет, но уже 14 декабря в тыл уходящему циклону прорвется северный стылый воздух», — говорят в УУГМС.