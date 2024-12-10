Челябинскую область ожидает рост тарифов на электроэнергию

Как пишет РБК, опираясь на мнение аналитика Института комплексных стратегических исследований Натальи Чуркиной, с начала июля 2025 году в среднем по России ожидается рост тарифов на электроэнергию на 12,6%. Однако в отдельных территориях этот рост окажется более заметным. В их числе и Челябинская область, в которой тарифы вырастут на 18%.
В пятерку регионов с наиболее дорожающей электроэнергией вместе с Южным Уралом также входят Пермский край (плюс 21,1%), Кемеровская область (плюс 19,8%), Северная Осетия (плюс 19,1%) и Мордовия (плюс 18%).