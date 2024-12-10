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Челябинскую область ожидает рост тарифов на электроэнергию

По оценкам экспертов, Челябинская область попадает в пятерку российских регионов, в которых тарифы на электроэнергию в будущем году вырастут наиболее заметно.

Источник: РИА "Новости"

Как пишет РБК, опираясь на мнение аналитика Института комплексных стратегических исследований Натальи Чуркиной, с начала июля 2025 году в среднем по России ожидается рост тарифов на электроэнергию на 12,6%. Однако в отдельных территориях этот рост окажется более заметным. В их числе и Челябинская область, в которой тарифы вырастут на 18%.

В пятерку регионов с наиболее дорожающей электроэнергией вместе с Южным Уралом также входят Пермский край (плюс 21,1%), Кемеровская область (плюс 19,8%), Северная Осетия (плюс 19,1%) и Мордовия (плюс 18%).

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