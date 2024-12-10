В Нефтекамске пройдет церемония прощания с павшим в ходе спецоперации Ильшатом Назметдиновым

Сегодня утром, 10 декабря, в башкирском городе Нефтекамск пройдет церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции Ильшатом Назметдиновым. Об этом рассказала пресс-служба мэрии.
Ильшат Инзифович родился 21 мая 1977 года в Нефтекамске. Земляки вспоминают, что он с юного возраста проявлял трудолюбие и целеустремленность. Учился в школе № 10, а потом в профессиональном училище № 139, где получил специальность слесаря-инструментальщика.
По словам родных и близких, Ильшат Назметдинов всю жизнь отличался коммуникабельностью и добротой, и это помогло ему успешно строить карьеру в сфере продаж. В апреле 2022 года мужчина подписал контракт с российским Министерством обороны и отправился в зону СВО. Его не стало этой осенью — 11 сентября.
Церемония прощания с Ильшатом Инзифовичем пройдет сегодня в 10:00 в холле Городского Центра Культуры, расположенному по адресу Юбилейный проспект, 17.
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