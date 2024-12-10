В Нефтекамске пройдет церемония прощания с павшим в ходе спецоперации Ильшатом Назметдиновым

По словам родных и близких, Ильшат Назметдинов всю жизнь отличался коммуникабельностью и добротой, и это помогло ему успешно строить карьеру в сфере продаж. В апреле 2022 года мужчина подписал контракт с российским Министерством обороны и отправился в зону СВО. Его не стало этой осенью — 11 сентября.