В Москве ожидаются гололедица и до минус 5 градусов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до 5 градусов мороза ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.
Днем в столице будет от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на среду температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 5 до минус 7 градусов.
Ветер западный, 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.
В Подмосковье днем температура составит от минус 2 до минус 7 градусов. В ночь на среду ожидается похолодание до 9 градусов мороза.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 10 декабря.