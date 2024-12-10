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В Москве ожидаются гололедица и до минус 5 градусов

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

Сейчас в Сан-Хосе: +14° 5 м/с 26% 765 мм рт. ст. +17°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков и до 5 градусов мороза ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет от минус 3 до минус 5 градусов. В ночь на среду температура воздуха будет колебаться в пределах от минус 5 до минус 7 градусов.

Ветер западный, 2−7 м/с. Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура составит от минус 2 до минус 7 градусов. В ночь на среду ожидается похолодание до 9 градусов мороза.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы будет действовать в Москве и Подмосковье до 21:00 10 декабря.