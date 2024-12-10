Космос и Мальвина: ЗАГС Приангарья назвал самые редкие имена для новорожденных

За 11 месяцев 2024 года Иркутской области родилось 10668 мальчиков и 10047 девочек. Самыми редкими именами, которыми наградили родители сыновей стали: Космос, Август, Емельян, Володар Лев-Мари, Фома, Юлиан, Климентий, Емир, Гор. Среди женских имен выделяются такие, как Мальвина, Океана, Агнесса, Баяна, Вера-Николь, Клавдия, Радислава, Тея-Алиссия, Элен, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщает пресс-служба ЗАГСа региона, самыми популярными именами для мужского пола уже несколько лет остаются Артем (487), Александр (411) и Михаил (411). Также родители выбирают для своих сыновей имя Тимофей (362), Матвей (360), Роман (331), Дмитрий (315), Лев (292), Мирон (276) и Иван (262).
Среди женских имен лидерство по-прежнему принадлежит Софии (488), следом с топ входит Ева (384), Анна (341), Виктория (331), Варвара (302), Алиса (287), Василиса (278), Валерия (268), Мария (267), Милана (249).