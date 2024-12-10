Жители Бодайбо собрали более 3000 подписей против роста цен на авиабилеты

В Бодайбинском районе Иркутской области завершился сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать тарифы на авиаперевозки по маршруту Бодайбо — Иркутск. Жители собрали 3380 подписей, которые вскоре будут направлены в Администрацию президента РФ, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) администрации МО Бодайбо и района.
«Авиация является единственным видом транспорта, обеспечивающим ежедневное сообщение Бодайбинского района с административным центром Иркутской области — городом Иркутском. Авиаперевозки используются для доставки скоропортящихся продуктов, товаров первой необходимости и пассажиров в Иркутск, включая тех, кому требуется лечение или обследование в медицинских учреждениях областного центра», — указано в обращении.
Такая инициатива возникла после очередного повышения цен на авиабилеты компанией «Ираэро». С 1 декабря максимальная стоимость билета достигнет 26 830 рублей, что существенно увеличивает финансовую нагрузку на жителей района, вынуждая отказываться от полётов.
«Для нас это, вероятно, последняя инстанция, потому что мы уже много лет обращаем внимание губернаторов на эту проблему», — заявил Евгений Юмашев, мэр Бодайбинского района.
Он подчеркнул, что авиация является единственным видом транспорта, обеспечивающим ежедневное сообщение района с Иркутском.
Жители района активно поддержали инициативу, не только подписывая обращение, но и направляя жалобы в различные инстанции, включая Управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области и Генеральную прокуратуру РФ.
Проблема высоких тарифов на авиаперевозки остается нерешенной уже долгое время, несмотря на неоднократные обращения местных властей и граждан к органам власти Иркутской области с просьбой о субсидировании маршрута.