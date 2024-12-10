Жители Бодайбо собрали более 3000 подписей против роста цен на авиабилеты

В Бодайбинском районе Иркутской области завершился сбор подписей под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать тарифы на авиаперевозки по маршруту Бодайбо — Иркутск. Жители собрали 3380 подписей, которые вскоре будут направлены в Администрацию президента РФ, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал (18+) администрации МО Бодайбо и района.