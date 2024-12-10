Совет от иркутских метеорологов: утепляйтесь

Как рассказала журналисту ИрСити руководитель Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова, сегодняшнее ночное резкое понижение температуры (столбики термометров в столице Приангарья, если вдруг кто не заметил, «провалились» до отметок в минус 21−23 — прим. ред.) — лучшее доказательство того, что «похолодание будет резким и значительным».
Вторник в Иркутске, по словам метеоролога, «будет довольно прохладным — до минус 12−14 градусов, с холодным ветром». А вот снег, который шел в понедельник, был на этой неделе последним.
В целом по области сегодня, 10 декабря, днем ожидается около минус 15−17 градусов.
А вот дальше мороз начнет усиливаться. По прогнозу синоптиков, «с каждым днем и ночью температура будет опускаться на один-два градуса, и такая тенденция сохранится как минимум до конца рабочей недели. Есть шанс, что холод отступит в выходные, но пока это лишь предварительные прогнозы» (цитата ИрСити).
«Уже 11 и 12 декабря в западных, южных и центральных районах будет на один градус ниже нормы. Только на севере региона будет чуть теплее нормы, но там, сами понимаете, и нормы другие, потому что в принципе там холоднее, чем у нас», — сказала Янькова.