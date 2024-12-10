Совет от иркутских метеорологов: утепляйтесь

«Уже 11 и 12 декабря в западных, южных и центральных районах будет на один градус ниже нормы. Только на севере региона будет чуть теплее нормы, но там, сами понимаете, и нормы другие, потому что в принципе там холоднее, чем у нас», — сказала Янькова.