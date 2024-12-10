Михаил Котюков провел встречу с активом красноярской «Молодой Гвардии»

Молодогвардейцы подвели итоги работы регионального отделения за прошедшие пять лет, за это время организация столкнулась с разными вызовами, молодые люди были активными участниками волонтерской работы «Единой России» в пандемию, они проявили себя в гуманитарной миссии. Местные отделения МГЕР поделились друг с другом опытом работы, наметили планы на 2025 год. Делегация из Железногорска предложила тиражировать проект «Стены смыслов» по увековечению памяти об участниках СВО в территориях края. В рамках партпроекта «Историческая память» молодогвардейцы будут следить за состоянием памятных мемориалов и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.
«Сегодня “Единая Россия” — это ведущая политическая сила в стране, а лидерство — это ответственность, поэтому мы отвечаем за все, что происходит. Сегодня наша задача — крепить единство внутри страны, помогать ребятам на передовой, обеспечивая здесь надежный тыл, помогая членам семей участников СВО. У “Молодой Гвардии” есть много возможностей для проявления себя. Я рассчитываю, что вы объединитесь и будете делать добрые дела ради нашей победы», — отметил Михаил Котюков.
В ближайшее время в Красноярском крае будет обновлен руководящий состав организации. Исполняющим обязанности руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии» назначен Ильяс Валеев. Ильяс — ветеран специальной военной операции, награжден медалью «За Отвагу». Ему предстоит усилить работу МГЕР по гуманитарным проектам, продолжить работу по помощи военнослужащим, семьям участников СВО и жителям новых регионов.
«Уже успел познакомиться с ребятами из территорий, молодые люди очень активные, у них очень много предложений. Они хотят себя проявить не только в политической жизни, но и в общественной, быть полезными своему краю. Мы должны им помогать», — рассказал Ильяс Валеев.
Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» была основана 16 ноября 2005 года. Сегодня она насчитывает более 170 тысяч активистов. Региональные отделения открыты во всех субъектах страны, в том числе в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.