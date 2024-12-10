Михаил Котюков провел встречу с активом красноярской «Молодой Гвардии»

Молодогвардейцы подвели итоги работы регионального отделения за прошедшие пять лет, за это время организация столкнулась с разными вызовами, молодые люди были активными участниками волонтерской работы «Единой России» в пандемию, они проявили себя в гуманитарной миссии. Местные отделения МГЕР поделились друг с другом опытом работы, наметили планы на 2025 год. Делегация из Железногорска предложила тиражировать проект «Стены смыслов» по увековечению памяти об участниках СВО в территориях края. В рамках партпроекта «Историческая память» молодогвардейцы будут следить за состоянием памятных мемориалов и захоронений ветеранов Великой Отечественной войны.