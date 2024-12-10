В РФ создали новый отечественный блок регулирования напряжения для самолетов

Устройство представляет собой регулятор, который позволяет при изменении нагрузки нормировать напряжение бортовой сети, вырабатываемое авиационным генератором, в соответствии с ГОСТами. Электрические генераторы, вращающиеся от газотурбинных двигателей, генерируют сеть, которая чаще всего нестабильна. Чтобы привести ее в норму, требуется регулятор — интеллектуальное полупроводниковое устройство. Этим устройством стал разработанный в Институте силовой электроники университета блок, который регистрирует, регулирует и предотвращает скачки напряжения. Кроме этого, устройство следит за нештатными ситуациями, такими как короткое замыкание, обрыв фаз или перегрев, и либо отсекает сеть от устройств-потребителей, либо предотвращает нештатные ситуации доступными способами.