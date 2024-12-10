Красноярцам рекомендуют перед Новым годом убедиться в отсутствии долгов

Авторизоваться в личном кабинете можно, имея подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Кроме того, получить информацию о налоговой задолженности можно на портале Госуслуг, в банковских приложениях, при личном обращении в инспекцию, в любом отделении МФЦ или оформив согласие на информирование о задолженности посредством СМС-сообщений.