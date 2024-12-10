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Красноярцам рекомендуют перед Новым годом убедиться в отсутствии долгов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Краевые налоговики предупреждают: если сумма долга более 30 000 рублей, судебный пристав может вынести постановление о временном ограничении на выезд из страны.

Источник: НИА Красноярск

Среди других неприятных последствий — начисление пени, принудительное взыскание налогов через суд и, конечно, репутационные риски.

Самый быстрый способ получить актуальную информацию о задолженности — это онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.

Авторизоваться в личном кабинете можно, имея подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Кроме того, получить информацию о налоговой задолженности можно на портале Госуслуг, в банковских приложениях, при личном обращении в инспекцию, в любом отделении МФЦ или оформив согласие на информирование о задолженности посредством СМС-сообщений.

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