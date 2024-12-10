Красноярцам рекомендуют перед Новым годом убедиться в отсутствии долгов

Среди других неприятных последствий — начисление пени, принудительное взыскание налогов через суд и, конечно, репутационные риски.
Самый быстрый способ получить актуальную информацию о задолженности — это онлайн-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на официальном сайте ФНС России www.nalog.gov.ru.
Авторизоваться в личном кабинете можно, имея подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Кроме того, получить информацию о налоговой задолженности можно на портале Госуслуг, в банковских приложениях, при личном обращении в инспекцию, в любом отделении МФЦ или оформив согласие на информирование о задолженности посредством СМС-сообщений.