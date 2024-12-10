Пермские гандболисты потерпели поражение в Санкт-Петербурге

«Мы много пропускаем, но здесь ещё нужно отметить скорости, на которых мы играем — не всегда на таких скоростях получается обходиться без потерь, и количество атак в наши ворота многократно увеличивается», — прокомментировал игру главный тренер пермских гандболистов Валентин Бузмаков.