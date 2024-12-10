Пермские гандболисты потерпели поражение в Санкт-Петербурге

Поражение потерпели пермские гандболисты в Санкт-Петербурге, пишет «Новый компаньон».
Для команды это был последний выездной матч в этом году. Он прошёл в рамках OLIMPBET Суперлиги — чемпионата России 2024/25. «Пермские медведи» сражались с «Зенитом».
В первом тайме пермяки отстали от соперника на пять мячей. На перерыв команды ушли при счёте 18:13. Во втором тайме отыграться не удалось. Игра закончилась со счётом 37:30.
«Мы много пропускаем, но здесь ещё нужно отметить скорости, на которых мы играем — не всегда на таких скоростях получается обходиться без потерь, и количество атак в наши ворота многократно увеличивается», — прокомментировал игру главный тренер пермских гандболистов Валентин Бузмаков.
Напомним, в предыдущем матче команда одержала победу. Игра проходила в Прикамье. «Пермские медведи» обыграли команду «Машека» (Республика Беларусь). Счёт был 30:24.