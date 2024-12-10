Омич купил лотерейный билет за 50 рублей и стал миллионером

«Победитель приобрел лотерейный билет за 50 рублей в мобильном приложении. За выигрышем он пока не обращался», — сообщили в пресс-службе.
Известно, что розыгрыш прошел в минувшие выходные, а выигрыш омича составил 52 060 770 рублей. Счастливчик угадал все шесть чисел выигрышной комбинации: 2, 4, 5, 21, 30 и 36.
Напомним, что депутат Госдумы Борис Чернышов предложил запустить всероссийскую лотерею среди новорожденных, чтобы стимулировать рождаемость в стране. Победителям достанутся квартиры, машины или бытовая техника.