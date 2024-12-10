В США арестован подозреваемый в убийстве гендиректора UnitedHealthCare

Убийство произошло рано утром 4 декабря. Стрелок прибыл на место преступления возле отеля Hilton примерно за пять минут до того, как там появился Томпсон. Нападавший выстрелил ему в спину, после чего подошел ближе и продолжил стрелять. На месте нашли по меньшей мере три гильзы. Убийца уехал с места преступления на велосипеде в Центральный парк. Видео наблюдение запечатлело, как он выходит из парка и садится в такси до автобусной станции в северной части Манхэттена, где, по мнению полиции, он сел в автобус и уехал из города.