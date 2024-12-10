Перед Новым годом в лесах Перми усилили патрулирование

Пермякам напоминают, что на территории городских лесов рубка хвойных деревьев запрещена. Нарушителям грозит административный штраф: для физических лиц в размере от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 300 тысяч рублей. Кроме того, нарушителю необходимо будет возместить ущерб за незаконную рубку. Жители Перми могут законно приобрести живую новогоднюю ель, пихту или сосну в лесничествах региона.