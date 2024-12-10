Сироте-участнику СВО с Урала выдали квартиру в новостройке через суд

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга по обращению уральца провела проверку, в ходе которой установила, что ставший в несовершеннолетнем возрасте сиротой молодой человек в сентябре 2015 года встал в очередь нуждающихся в жилом помещении. Сейчас он, будучи участником СВО, находится в отпуске.