В Красноярском крае хотят усилить контроль за «серым» рынком пива

Об этом рассказали участники экспертной сессии форума «Дни ритейла в Сибири».
Новосибирское областное отделение «Опоры России» совместно с межрегиональной общественной организацией «Эксперты за цивилизованный рынок» пригласило участников рынка и контролирующие органы к диалогу за круглым столом. Главный вопрос обсуждения — проблема нелегального оборота пивоваренной продукции в Сибирском федеральном округе.
Участники сессии отметили, что региональные бюджеты недополучают значимую долю акцизов из-за вытеснения с рынка нелегалами легальной продукции.
Согласно оценкам Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по СФО, сегмент нелегального рынка пива остается стабильным на протяжении последних нескольких лет — 20%. При этом основная его доля приходится на канал разливного пива. В Красноярском крае этот канал стабильно растет. Увеличивается доля локальных производителей, выпускающих свою продукцию в кегах — с 53,9% в 2022 году до 56,2% в 2023-м.
С начала 2024 года в СФО изъято более 86 тыс. декалитров нелегального пива, а за 2023 год объем изъятий составил 112 тыс. декалитров. Несмотря на то, что Красноярский край не входит в топ-3 субъектов Сибири по объемам изъятого нелегального пива, контролирующие органы планируют усилить принимаемые в регионе меры.
Ранее стало известно, что в Красноярском крае суд приговорил к 2 и 2,5 годам колонии двух продавцов суррогатного алкоголя. В результате действий злоумышленников от отравления спиртным в регионе погибли 9 человек.