В Красноярском крае хотят усилить контроль за «серым» рынком пива

Согласно оценкам Межрегионального управления Росалкогольтабакконтроля по СФО, сегмент нелегального рынка пива остается стабильным на протяжении последних нескольких лет — 20%. При этом основная его доля приходится на канал разливного пива. В Красноярском крае этот канал стабильно растет. Увеличивается доля локальных производителей, выпускающих свою продукцию в кегах — с 53,9% в 2022 году до 56,2% в 2023-м.