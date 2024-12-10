Стало известно, когда в Омской области потеплеет до 0 градусов

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky.com, в конце месяца в регион придёт тёплая для декабря погода. Потепление начнётся в Омской области уже на следующей неделе.
Первые признаки тепла жители области почувствуют в пятницу, 20 декабря. Днём температура воздуха составит около −5 °C. Также ожидаются осадки в виде небольшого снега на севере области.
Уже 21 декабря аномальное потепление охватит весь регион. Местами воздух прогреется до 0, на окраинах будет около −4 °C.
Однако такое тепло продержится недолго. К вечеру 22 декабря синоптики прогнозируют возвращение морозов: температура упадёт до −12 °C, а местами — до −18 °C. В ночь на 23 декабря мороз немного ослабеет, и в Омске ожидается около −6 °C.