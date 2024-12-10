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Стало известно, когда в Омской области потеплеет до 0 градусов

Осадков практически не будет.

Сейчас в Сан-Хосе: +14° 3 м/с 24% 766 мм рт. ст. +17°
Источник: Om1 Омск

По данным сервиса визуализации погоды Ventusky.com, в конце месяца в регион придёт тёплая для декабря погода. Потепление начнётся в Омской области уже на следующей неделе.

Первые признаки тепла жители области почувствуют в пятницу, 20 декабря. Днём температура воздуха составит около −5 °C. Также ожидаются осадки в виде небольшого снега на севере области.

Уже 21 декабря аномальное потепление охватит весь регион. Местами воздух прогреется до 0, на окраинах будет около −4 °C.

Однако такое тепло продержится недолго. К вечеру 22 декабря синоптики прогнозируют возвращение морозов: температура упадёт до −12 °C, а местами — до −18 °C. В ночь на 23 декабря мороз немного ослабеет, и в Омске ожидается около −6 °C.