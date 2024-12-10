Стало известно, когда в Омской области потеплеет до 0 градусов

Однако такое тепло продержится недолго. К вечеру 22 декабря синоптики прогнозируют возвращение морозов: температура упадёт до −12 °C, а местами — до −18 °C. В ночь на 23 декабря мороз немного ослабеет, и в Омске ожидается около −6 °C.