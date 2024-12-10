В минтрансе Башкирии сообщили о ситуации на дорогах Уфы

В самом городе плотный поток транспорта наблюдается по улице Заки Валиди, от развязки с проспектом Салавата Юлаева до Цюрупы, средняя скорость потока — 26,1 км /ч. На самом проспекте Салавата Юлаева тоже довольно большой поток автомобилей, которые едут в среднем со скоростью 58,3 км /ч. На проспекте Октября большой поток автомобилей от остановки Госцирк до улицы 50 лет СССР, средняя скорость — 38,8 км /ч. На улице Маршала Жукова движение плотное от Новоженова до Трамвайной, средняя скорость — 33,9 км /ч.