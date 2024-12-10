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В минтрансе Башкирии сообщили о ситуации на дорогах Уфы

В минтрансе Башкирии сообщили о ситуации на дорогах Уфы по состоянию на 8.00.

Источник: Башинформ

Так, по данным ведомства, на въезде в Уфу со стороны трассы Р-240 движение затруднено от магазина «Дачник» до Бельского моста; со стороны микрорайонов Затон и Шакша движение плотное, со стороны улицы Пугачева движение плотное, но пробок нет, отметили в ведомстве.

В самом городе плотный поток транспорта наблюдается по улице Заки Валиди, от развязки с проспектом Салавата Юлаева до Цюрупы, средняя скорость потока — 26,1 км /ч. На самом проспекте Салавата Юлаева тоже довольно большой поток автомобилей, которые едут в среднем со скоростью 58,3 км /ч. На проспекте Октября большой поток автомобилей от остановки Госцирк до улицы 50 лет СССР, средняя скорость — 38,8 км /ч. На улице Маршала Жукова движение плотное от Новоженова до Трамвайной, средняя скорость — 33,9 км /ч.