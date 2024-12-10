В Красноярском крае за неделю более 12 тысяч жителей заболели ОРВИ

В Красноярском крае за неделю диагноз ОРВИ поставили 12 684 жителям. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
В ведомстве отметили, что четверть заболевших — дети в возрасте от 7 до 14 лет.
Помимо этого, за неделю диагноз COVID-19 поставили 810 заболевшим. Зафиксировано незначительное снижение количества заболевших.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что жительница Красноярска смогла отсудить у управляющей компании около 200 тысяч рублей за испорченный из-за падения глыбы снега автомобиль.