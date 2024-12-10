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В Красноярском крае за неделю более 12 тысяч жителей заболели ОРВИ

Четверть заболевших — дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае за неделю диагноз ОРВИ поставили 12 684 жителям. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что четверть заболевших — дети в возрасте от 7 до 14 лет.

Помимо этого, за неделю диагноз COVID-19 поставили 810 заболевшим. Зафиксировано незначительное снижение количества заболевших.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что жительница Красноярска смогла отсудить у управляющей компании около 200 тысяч рублей за испорченный из-за падения глыбы снега автомобиль.

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