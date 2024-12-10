Предприниматель выплатит 30 миллионов за незаконную свалку в Иркутском районе

Специалисты оценили ущерб, причиненный почвам, в 30 миллионов рублей. Прокуратура обратилась в суд, где требование о взыскании денег удовлетворили. Как только решение вступит в законную силу, предприниматель отдаст деньги. Исполнение проконтролирует прокуратура.