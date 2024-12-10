Предприниматель выплатит 30 миллионов за незаконную свалку в Иркутском районе

Индивидуальный предприниматель из Иркутского района выплатит более 30 миллионов за нанесение ущерба окружающей среде. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре региона.
Правоохранители установили, что нарушитель вместе с подрядчиками оставил строительный мусор на земельном участке, который находится на территории Ушаковского муниципального образования.
— Вследствие этого образовалась несанкционированная свалка отходов общей площадью более 3,2 гектара, — поделились в ведомстве.
Специалисты оценили ущерб, причиненный почвам, в 30 миллионов рублей. Прокуратура обратилась в суд, где требование о взыскании денег удовлетворили. Как только решение вступит в законную силу, предприниматель отдаст деньги. Исполнение проконтролирует прокуратура.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что водитель неустановленного автомобиля сбил пешехода, который шел по краю проезжей части в Шелехове. Сейчас виновника смертельной аварии разыскивают Госавтоинспекторы.