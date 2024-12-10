На дистанционное обучение переводят школьников в четырех регионах Казахстана

АСТАНА, 10 дек — Sputnik. Сразу в четырех регионах Казахстана школьников переводят на дистанционное обучение.
Это: Караганда, Павлодар, Абайская и Восточно-Казахстанская области.
Причина — неблагоприятные погодные условия, а точнее сильные морозы от −27 до −34 градусов. В некоторых регионах обещают сильные ветры, гололед и дождь.
Накануне и в Астане учащихся младших классов перевели на удаленку. К слову, 10 декабря в мегаполисе обещают понижение температуры до −27 градусов, в области может дойти до −30.