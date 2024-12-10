Репортаж из омского вытрезвителя, похожего на отель

Пока осматривали убранство комнат, заметили мужчину, покидающего вытрезвитель. Его накануне полицейские подобрали на автовокзале. Житель одного из районов Омской области должен был уехать на автобусе домой, но решил отметить отъезд. И так наотмечался, что автобус уехал без него, а сам он попал в вытрезвитель. Мужчина благодарит персонал, без конца говорит: «Спасибо». И ведь действительно, не попади он в отделение, мог где-нибудь замерзнуть, могли избить или ограбить…