Репортаж из омского вытрезвителя, похожего на отель

Единственный омский вытрезвитель заново открыл свои двери в июле 2022 года. 12 лет в Омске не было подобного заведения. Относится учреждение к министерству труда и социального развития региона, но, разумеется, при поддержке УМВД и минздрава.
Название тоже видоизменилось. Теперь оно звучит так: «Специальное отделение помощи людям, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».
О его работе и клиентах в материале корреспондента omsk.aif.ru.
Полная анонимность.
Отделение помощи при опьянении входит в состав центра социальной адаптации. Это целый комплекс зданий на отдельной территории.
Экскурсию для корреспондента провёл директор центра Константин Карпов. «За сутки отделение принимает от 5 до 17 человек. Полиция забирает с городских улиц людей, которым сложно самостоятельно передвигаться и ориентироваться в пространстве. Нередко к нам попадают парами. Муж с женой, сожители, подружки или друзья. Вместе пили — вместе и к нам», — уточняет директор.
Как оказалось, незадолго до приезда корреспондента отделение покинули две девушки 25 лет. Их правоохранители привезли ночью. Проспались подружки, пришли в себя и ушли.
Отличительной чертой современных вытрезвителей можно считать тот факт, что попавшие сюда могут рассчитывать на полную анонимность. На работу, как в былые времена, сообщать не будут.
«Возраст поступающих самый разнообразный. Много молодых. Всё чаще люди 80-х и 90-х годов рождения. И, что важно, люди далеко не с низким социальным статусом», — подчёркивает Константин Карпов.
Сотрудники вытрезвителя работают по сменам. В каждой смене есть медсестра, два санитара и уборщица-кастелянша, охранник.
Помещение напоминает скромный отель. Две комнаты отведены для мужчин и одна для женщин. В комнатах расположены кровати, тумбочки и умывальники.
Когда полицейские привозят человека в опьянении, его обязательно осматривает медсестра. Важно исключить острые состояния, которые могут напоминать состояние опьянения. Например, инсульт. В случаях любых сомнений медсестра вызывает скорую помощь.
Никакого медикаментозного воздействия в вытрезвителе не предусмотрено. Только вода. Конечно, если обнаружатся какие-либо ссадины, то медсестра обработает их.
Всем прибывшим предлагают принять душ, можно даже одежду сдать в обработку на педикулёз. Выдадут пижаму.
На вопрос, часто ли буянят клиенты, директор отвечает, что в основном люди спокойные.
«Бывало всякое. Иногда посетители вытрезвителя затевают споры между собой. До драки может дойти», — рассказывает Карпов. А глядя на двух крепкого телосложения санитаров, понимаешь, что буянить здесь особого желания и не возникнет.
Книга жалоб и предложений.
Пока осматривали убранство комнат, заметили мужчину, покидающего вытрезвитель. Его накануне полицейские подобрали на автовокзале. Житель одного из районов Омской области должен был уехать на автобусе домой, но решил отметить отъезд. И так наотмечался, что автобус уехал без него, а сам он попал в вытрезвитель. Мужчина благодарит персонал, без конца говорит: «Спасибо». И ведь действительно, не попади он в отделение, мог где-нибудь замерзнуть, могли избить или ограбить…
Кстати, в вытрезвителе можно сдать ценные вещи в сейф, а потом забрать.
Среднее время пребывания 12 часов. Но на ночь глядя здесь никого не отпускают, если есть необходимость остаться, то возражений не будет.
Оплачивать своё пребывание не придётся. Вытрезвитель бесплатный.
Особое впечатление произвела книга жалоб и предложений. Очень много благодарностей. Клиенты отмечают чуткость и профессионализм персонала, чистоту. Некоторые сравнивают вытрезвитель с гостиницей и хостелом. В общем, можно сделать вывод, что люди довольны.
И тебя вылечат.
Если вдруг клиентом отделения окажется человек, находящийся в трудной жизненной ситуации, например, бездомный, то есть возможность из вытрезвителя оформиться в центр социальной адаптации, что в соседнем здании. Здесь можно будет обрести кров на ближайшие два месяца совершенно бесплатно. Чистая постель и еда. По окончании двух месяцев ночлежка становится платной. Стоимость 8−9 тыс. руб. вместе с питанием. При этом будет оформлена временная прописка, что позволит трудоустроиться.
На территории центра есть и отделение социальной адаптации для людей, вышедших на свободу после заключения. Условия проживания почти такие же, но есть стиральная машина и кухня с плитами. Есть и социальная гостиница — в ней в основном люди преклонного возраста и инвалиды.
Тревожная кнопка.
Вытрезвитель оснащен камерами видеонаблюдения. Есть и тревожная кнопка. Константин Карпов сообщил, что в ноябре 2024 года наконец-то были установлены остановочные комплексы рядом с центром. Оборудован пешеходный переход. Это создает комфорт и безопасность для постояльцев центра и тех, кто выходит из вытрезвителя.
Кстати, обнаружив на улице пьяного, полицейские не везут его сразу в отделение. Сначала вызывают скорую. Если со здоровьем всё хорошо — доставляют в вытрезвитель. Иначе — в больницу.