Восемь проектов получили гранты на Иркутском городском форуме молодежи

Мария Пузырева получила грант на проведение Всероссийского архитектурного фестиваля «АрхБухта». В следующем году он пройдет в Иркутске в 19-й раз. Участники представят серию интерактивных архитектурных инсталляций под открытым небом. Идеи в дальнейшем могут быть использованы для благоустройства внутридворовых пространств и скверов города.