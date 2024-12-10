Восемь проектов получили гранты на Иркутском городском форуме молодежи

В нем приняли участие 250 человек, а на грантовый конкурс было подано 25 заявок. Во время церемонии закрытия победителей объявил вице-мэр областного центра Сергей Кладов.
«На площадке форума представители городской и региональной власти обсудили с участниками создание благоприятных условий для молодого поколения. Грантовую поддержку получили восемь перспективных проектов. Современная молодежь обладает невероятным потенциалом, энтузиазмом и энергией для воплощения самых амбициозных идей. Администрация Иркутска всегда готова оказывать содействие инициативам, направленным на развитие городской среды», — сказал Сергей Кладов.
Призовой фонд в размере 350 тысяч рублей на реализацию проектов по социальному развитию Иркутска между собой разделили восемь победителей, сообщает пресс-служба мэрии.
Студентка Иркутского аграрного техникума Полина Печенова выиграла грант на реализацию инициативы «Письмо с Байкала: “Мы ждем вас дома!”. Ребята из учебного заведения испекут пряники в виде нерп и напишут письма участникам спецоперации.
Елизавета Томаш — студентка 5-го курса Иркутского государственного медицинского университета в феврале организует круглый стол по актуальным вопросам хирургии и анестезиологии. На мероприятии 20 лучших студентов-медиков смогут задать вопросы ведущим специалистам в области здравоохранения.
Фотограф Ксения Ершова благодаря грантовой поддержке проведет чемпионат по фотоискусству «ФотоКадр», в котором смогут соревноваться как профессионалы, так и любители. Помимо этого, участников ждут мастер-классы, лекции и круглый стол. Из лучших фотографий будет оформлена выставка в Иркутском городском молодежном центре.
Краевед Иркутской областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского Софья Обровец одержала победу с образовательным проектом «Мое Свердловское предместье». Он объединен темами 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, жизни и творчества иркутского писателя И. И. Молчанова-Сибирского и 80-летнего юбилея Свердловского округа. В программе запланированы экскурсии, выставки и лекции.
Студентка Иркутского государственного университета путей сообщения Лилия Кудашева проведет инклюзивный фото-перформанс на языке жестов «Ощущаю. Создаю. Отдаю». Специалисты Всероссийского общества глухих дадут оценку социального эффекта проекта. Лучшие работы будут представлены на выставках в ИрГУПСе, иркутском региональном отделении Всероссийского общества глухих и специальной коррекционной школе-интернате № 9 для обучающихся с нарушениями слуха.
Мария Пузырева получила грант на проведение Всероссийского архитектурного фестиваля «АрхБухта». В следующем году он пройдет в Иркутске в 19-й раз. Участники представят серию интерактивных архитектурных инсталляций под открытым небом. Идеи в дальнейшем могут быть использованы для благоустройства внутридворовых пространств и скверов города.
Студентка Иркутского аграрного техникума Милана Дементьева планирует при помощи гранта обустроить «Комнату притяжения» в общежитии. Студенты разработали макет и провели первоначальные расчеты необходимых материалов для ремонта помещения. В итоге должно получиться комфортное пространство, которое будет использоваться для проведения игровых и литературных вечеров, мастер-классов, тренингов и праздников.
Доцент кафедры экономики и бухгалтерского учета Иркутского государственного аграрного университета имени Ежевского Алена Мамаева планирует на полученные средства провести серию открытых уроков вальса для жителей и гостей Иркутска. Итогом проекта станет «Парковый бал», в котором смогут принять участие все желающие.