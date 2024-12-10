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В Хабаровском крае ужесточены правила содержания домашних животных

Изменения в законодательстве, вступившие в силу 6 января 2024 года, до сих пор активно обсуждаются в обществе.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае вступили в силу новые требования к содержанию домашних животных. Изменения в законодательстве, вступившие в силу 6 января 2024 года, до сих пор активно обсуждаются в обществе. Как отмечает администрация Ульчского района, бродящие по улицам собаки представляют угрозу для жизни и здоровья граждан, поэтому контроль за их содержанием был усилен, сообщает ИА AmurMedia.

Согласно изменениям в Кодексе Хабаровского края об административных правонарушениях (статья 36.5), владельцам собак необходимо соблюдать строгие правила. Теперь выгул домашних питомцев без поводка или надзора может обойтись владельцу в сумму от одной до трех тысяч рублей. Если же собака проявила агрессию и укусила человека, штраф увеличивается до трех-пяти тысяч рублей. Повторные нарушения влекут за собой еще более серьезные санкции — до пяти тысяч рублей.

В последние годы участились случаи, когда безнадзорные собаки становились причиной травм у людей, создавали аварийные ситуации на дорогах или пугали детей. Новые правила вводятся не для наказания владельцев, а для стимулирования ответственного отношения к своим питомцам.

— Забота о домашних животных — это не только личная ответственность владельца, но и важный вопрос общественной безопасности. Выгуливайте своих собак на поводке, не оставляйте их без присмотра, соблюдайте правила. Это минимизирует возможные риски и поможет сохранить здоровье окружающих, — говорится в заявлении администрации.

Введение штрафов — лишь одна из мер. Власти планируют также развивать просветительскую работу, напоминая владельцам о необходимости воспитания и контроля над питомцами. Дополнительно могут быть организованы специальные зоны для выгула собак, чтобы соблюдение правил стало более комфортным для граждан.

Жителей края призывают с пониманием отнестись к нововведениям, ведь они направлены на обеспечение порядка и спокойствия в населенных пунктах.

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