В Хабаровском крае ужесточены правила содержания домашних животных

Согласно изменениям в Кодексе Хабаровского края об административных правонарушениях (статья 36.5), владельцам собак необходимо соблюдать строгие правила. Теперь выгул домашних питомцев без поводка или надзора может обойтись владельцу в сумму от одной до трех тысяч рублей. Если же собака проявила агрессию и укусила человека, штраф увеличивается до трех-пяти тысяч рублей. Повторные нарушения влекут за собой еще более серьезные санкции — до пяти тысяч рублей.